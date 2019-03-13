taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.457
Euro
6.16235
Altın
1304.525
Borsa
102023.74
Gram Altın
228.879

Kuşadası açıklarında 26 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'da lastik botla Yunan adalarına gitmeye çalışan 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanarak göç idaresine sevk edildi.

DHA | 13.03.2019 - 10:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya kalkıştığını öğrendi.

21'İ AFGAN 5'İ SURİYELİ

Bölgeye hareket eden ekipler, saat 07.30 sıralarında lastik botu tespit edip durdurdu. 21'i Afganistan, 5'i Suriye uyruklu toplam 26 kaçak göçmen yakalandı.

26 KİŞİDEN 14'Ü ÇOCUK

10'u erkek, 2'si kadın ve 14'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kuşadası açıklarında 26 kaçak göçmen yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

36
Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

55
BAE dahil 15 ülke AB tarafından kara listeye alındı

BAE dahil 15 ülke AB tarafından kara listeye alındı

16
Bakanlığa gelen usulsüz gıda ihbarları cezasız kalmadı

Bakanlığa gelen usulsüz gıda ihbarları cezasız kalmadı

94
Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

63
İnternette tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı

İnternette tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı

88
ABD'de doğduğu cinsiyete göre askerlik

ABD'de doğduğu cinsiyete göre askerlik

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir