Kuşadası açıklarında 26 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya kalkıştığını öğrendi.
21'İ AFGAN 5'İ SURİYELİ
Bölgeye hareket eden ekipler, saat 07.30 sıralarında lastik botu tespit edip durdurdu. 21'i Afganistan, 5'i Suriye uyruklu toplam 26 kaçak göçmen yakalandı.
26 KİŞİDEN 14'Ü ÇOCUK
10'u erkek, 2'si kadın ve 14'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.