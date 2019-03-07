Kuşadası Körfezi’nde kurtarma operasyonu

Kuşadası Körfezi’nde Yunanistan’ın Sisam Adası’nın kuzeybatısında bir grup kaçak göçmenin yardım talebi üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
KAÇAK GÖÇMENLER 10 MİL GÜNEYDE YAKALANDI
Havadan ve denizden yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot Teke Burnu’nun 10 mil güneyinde tespit edildi.
11 KAÇAK GÖÇMEN BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILDI
Olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri botları su alan 7 Afganistan, 2 Kongo, 1 Orta Afrika, 1 Togo uyruklu toplam 11 kaçak göçmeni boğulmaktan son anda kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kuşadası Marina’ya getirildi.