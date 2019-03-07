taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4369
Euro
6.1546
Altın
1284.725
Borsa
103452.85
Gram Altın
224.314

Kuşadası Körfezi’nde kurtarma operasyonu

Kuşadası Körfezi’nde bindikleri lastik bot su alan 3’ü çocuk 11 kaçak göçmen kurtarıldı

İHA | 07.03.2019 - 08:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

sf

Kuşadası Körfezi’nde Yunanistan’ın Sisam Adası’nın kuzeybatısında bir grup kaçak göçmenin yardım talebi üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

KAÇAK GÖÇMENLER 10 MİL GÜNEYDE YAKALANDI

Havadan ve denizden yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot Teke Burnu’nun 10 mil güneyinde tespit edildi.

11 KAÇAK GÖÇMEN BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

Olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri botları su alan 7 Afganistan, 2 Kongo, 1 Orta Afrika, 1 Togo uyruklu toplam 11 kaçak göçmeni boğulmaktan son anda kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kuşadası Marina’ya getirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
M.United zoru başardı çeyrek finale yükseldi

M.United zoru başardı çeyrek finale yükseldi

12
Konya'da bir mahalle savaş alanına döndü

Konya'da bir mahalle savaş alanına döndü

33
Çamlıca Camii'nde ilk ezan

Çamlıca Camii'nde ilk ezan

134
ABD yeni teklifle masada

ABD yeni teklifle masada

73
Acun Ilıcalı Şeyma'ya yeni ev alacak

Acun Ilıcalı Şeyma'ya yeni ev alacak

39
Nijeryalı kadınlar Rusya'da fuhuş bataklığına düştü

Nijeryalı kadınlar Rusya'da fuhuş bataklığına düştü

12
120 ile giden Tesla'da uyudu

120 ile giden Tesla'da uyudu

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir