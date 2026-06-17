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Kuşadası'da lastik botta 2 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 2 düzensiz göçmen hakkında işlem başlattı.

İHA İHA
Kuşadası'da lastik botta 2 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde önceki gün hareketli bir lastik bot fark edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince üzerinde 2 kişi bulunan bot durduruldu.

DÜZENSİZ GÖÇMEN OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Lastik bottaki 2 kişinin, düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

2 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)