Kuşadası'da lastik botta 2 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 2 düzensiz göçmen hakkında işlem başlattı.
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde önceki gün hareketli bir lastik bot fark edildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince üzerinde 2 kişi bulunan bot durduruldu.
DÜZENSİZ GÖÇMEN OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ
Lastik bottaki 2 kişinin, düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
2 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)