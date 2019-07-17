Kuşadası'nda 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı

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Türkiye'nin 6 ayda dikkat çekici mücevher ihracatı

Mücevher İhracatçıları Birliği rakamlarına göre mücevher ihracatı haziran ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,52 artışla birlikte yılın ilk 6 ayında 1 milyar 652 milyon doları buldu.