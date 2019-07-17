Kuşadası'nda 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı

12 yaşındaki Ö.O.M., Aydın Bulvarı üzerinde koşarak yolun karşısına geçmek isterken talihsiz bir an yaşadı.
ARAÇ ÇOCUĞA ÇARPTI
A.K. idaresindeki otomobil, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, otomobilin camına vurarak yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazada ayağı kırılan çocuk, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük çocuk ambulansa bindirilirken, can acısıyla “Abla bir yardım edin.” diyerek sağlık görevlilerinden yardım istedi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.