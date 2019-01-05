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Kuşadası'nda 4 ayrı operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

Aydın Kuşadası'nda polisin düzenlediği 4 ayrı operasyonda farklı suçlardan hapis cezası kesinleşmiş 6 kişi yakalandı.

İHA | 05.01.2019 - 15:52..
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Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, bir süredir takibi yapılan U.G. isimli şahıs aracıyla birlikte İnönü Bulvarı üzerinde durduruldu.

ÇEŞİTLİ SİLAH TÜRLERİ BULUNDU

Araç içerisinde yapılan aramada 1 adet markası kazınmış 6.35 silah ve silaha ait 3 fişek,1 adet Zoraki mod marka kuru sıkı silah ve silaha ait 6 fişek ele geçirilirken, U.G. gözaltına alındı. Kuşadası KOM ekipleri ayrıca, Alacamescit Mahallesi Zafer Sokak üzerinde şüpheli davranışlarda bulunan T. D. T. A, , A.G. isimli şahısları gözaltına aldı.

Üzerlerinde yapılan aramada 4.32 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası'nda 4 ayrı operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

YOL KESMEK SUÇUNDAN 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI ALDIĞI ÖĞRENİLDİ

Bu arada, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği infaz ekiplerinin gerçekleştirildiği çalışmalarda ise İkiçeşmelik Mahallesi Gönülkent sitesi önünde şüpheli davranışlar sergileyen M.D. bir şahıs durduruldu. Yapılan GBT sorgulamasında şahsın "Yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilen M.D. gözaltına alındı.

Kuşadası'nda 4 ayrı operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

VERGİ USULUNE MUHALEFETTEN 1 YIL 3 AY CEZASI VARMIŞ

Yüksel Yalova Caddesi İniştepe Sitesi önünde durumundan şüphelenilerek yakalanan A.G. isimli şahsın yapılan GBT sorgulamasında "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilerek, gözaltına alındı.

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