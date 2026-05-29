Kuşadası'nda 70 yaşındaki turist son anda kurtarıldı

Bu sabah saatlerinde Kuşadası Limanı’na yanaşan Celebrity Equinox adlı kruvaziyer gemisiyle ilçeye gelen 70 yaşındaki Çinli turist Gong Wu, ailesiyle birlikte Kadınlar Denizi Plajı’nda serinlemek için denize girdi.

DENİZDE ÇIRPINMAYA BAŞLADI

Bir süre sonra suda zorlandığı ve çırpınmaya başladığı fark edilen Gong Wu’nun yardımına plajda görev yapan cankurtaranlar koştu.

Hızla suya giren ekipler, yaşlı turisti bulunduğu yerden çıkararak kıyıya ulaştırdı.

CANKURTARANLAR ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİ

Sudan çıkarılan turiste olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Baygın halde olduğu belirlenen turist, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gong Wu’nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

HASTANEDE TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yetkililer, turistin sağlık durumunun yakından takip edildiğini bildirirken, olayın ardından plajda güvenlik önlemlerinin önemine bir kez daha dikkat çekildi.

DENİZDE DİKKATLİ OLUN UYARISI

Uzmanlar, özellikle yabancı turistlerin yoğun olduğu bölgelerde denize girişlerde dikkatli olunması gerektiğini hatırlatarak, cankurtaran uyarılarının önemine vurgu yaptı.