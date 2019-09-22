Kuşadası’nda arabasız gün etkinliği

Avrupa’nın 2 bini aşkın şehriyle birlikte Kuşadası’nda da düzenlenen “Arabasız Gün” etkinliğine vatandaşların ilgisi büyüktü.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Arabasız Gün etkinliğinde Kemal Arıkan Caddesi trafiğe kapatılarak yürüyüş yapıldı. Hava kirliliğine karşı farkındalık uyandırmak amacıyla düzenlenen etkinliği vatandaşlar büyük bir memnuniyetle karşıladı. Kemal Arıkan Caddesi üzerinde çiçekçilik yapan bir esnaf memnuniyetini yürüyüşe katılanlara çiçek dağıtarak gösterdi.

HEDEF DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK

Etkinlik sonunda konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, daha temiz bir hava ve daha temiz bir çevre oluşturmak için hiç durmadan çalıştıklarını belirterek Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenledikleri Arabasız Gün etkinliğine destek veren herkese teşekkür etti.















