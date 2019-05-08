Kuşadası’nda çevre derneğini soyan hırsız yakalandı

3 Mayıs 2019 gecesi merkezi Kaleiçi’nde bulunan Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD)’nde hırsızlık olayı meydana gelmiş ve derneğe ait bilgisayar, fotoğraf makinesi, tablet ile birlikte tüm çalışmaların ve dokümanların içinde bulunduğu hard disk çalınmıştı.

İŞ YERİ VE MOBESE KAMERALARI HIRSIZI ELE VERDİ

Hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, çevredeki iş yeri ve MOBESE kameralarını detaylı bir şekilde inceleyerek, hırsızlık olayının şüphelisini Y.T.(26) olarak belirledi. Şüpheliyi Cumhuriyet Mahallesi Ant Sokak üzerinde takip sonucu yakalayan polis ekipleri, çalınan malzemeleri G.Y. isimli bir kişiye sattığını belirledi.

ÇALINAN MALZEMELER BULUNDU, HIRSIZ TUTUKLANDI

G.Y.’nin Ege Mahallesi’ndeki evini tespit eden polis ekipleri, EKODOSD’tan çalınan tüm malzemeleri ele geçirdi. Çalınan malzemeler çevre derneğine teslim edilirken, gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli Y.T. tutuklanarak, cezaevine konuldu.