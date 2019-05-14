Kuşadası'nda fayton yasaklandı

Turistlerin ilgisini çeken, ancak hayvanlara işkence olan fayton uygulaması, bazı turistik bölgelerde hala uygulanmaya devam ediyor.
Özellikle de Büyükada'da kullanılan atlar, geçtiğimiz yaz gördükleri işkenceler sebebiyle bitkin düşmüş, ölüme terk edilmişti.
Geride bıraktığımız ocak ayında ise 9 hayvan yanarak hayatını kaybetmişti.
"FAYTON FAALİYETLERİ SON BULDU"
Hayvanlara yapılan bu zülme sessiz kalmayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte fayton faliyetlerini yasakladı.
Diğer bölgelerede örnek olacak bu kararı Günel, sosyal medya hesabından verdi.
Günel, "Bir hayvansever ve belediye başkanı olarak Kuşadası’nda fayton faaliyetlerinin son bulduğunu kamuoyunu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.