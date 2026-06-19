Kuşadası'nda film gibi operasyon: Jet-ski ile kaçtı, Milli Park'ta yakalandı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi açıklarında, jet-ski ile denize açılan iki kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edilerek takibe alındı.

Şüphelilerin hareketleri anbean izlenirken, bölgeye kara destekli ekipler de yönlendirildi.

MİLLİ PARK KIYISINDA KARAYA ÇIKIP KAÇTILAR

Takibin devam ettiği sırada şüphelilerin, jet-skiyi Milli Park sınırları içerisindeki kıyı bölgesine bırakarak karaya çıktıkları ve ormanlık alana doğru yaya olarak kaçtıkları belirlendi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, geniş çaplı arama ve tarama çalışması başlattı.

ORGANİZATÖR KISA SÜREDE YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda, olayın organizatörü olduğu değerlendirilen O.E. (21) ormanlık alanda kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin gözaltına alındığı ve hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

JET-SKİYE EL KONULDU

Operasyonda kullanılan 1 adet jet-ski de güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. Cihazın kaçakçılık faaliyetlerinde nasıl kullanıldığının araştırıldığı öğrenildi.

DİĞER ŞÜPHELİ İÇİN ARAMA SÜRÜYOR

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüphelinin yakalanması için bölgede arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Güvenlik güçlerinin bölgede denetimlerini artırdığı ifade edildi.