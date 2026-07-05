Kuşadası'nda gece yarısı yangın: Hatalı park edilen araçlar müdahaleyi zorlaştırdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Camiatik Mahallesi Okurlar Sokak'ta yangın meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yapının büyük bölümünü sardı.

Yükselen alevleri ve dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, çevrede büyük panik yaşandı. Vatandaşlar, yangının bitişikteki evlere sıçramasından endişe etti.

HATALI PARK EDİLEN ARAÇLAR EKİPLERİ ZOR DURUMDA BIRAKTI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşmaya çalışırken sokaklara gelişigüzel bırakılan araçlar nedeniyle güçlük yaşadı. Dar sokaklarda ilerlemekte zorlanan ekiplerin yangın alanına ulaşmasının geciktiği öğrenildi.

Mahalle sakinleri de araçların geçişi engellemesi nedeniyle ekiplerin müdahalesinin olumsuz etkilendiğini ifade etti.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaştıktan sonra yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürüttü. Uzun uğraşlar sonucunda alevlerin çevredeki binalara sıçraması önlenirken, yangının çıktığı ev büyük ölçüde zarar gördü.

Yangın sonrası yapılan ilk incelemelerde evin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

ÇEVRE BİNALARA SIÇRAMASI SON ANDA ÖNLENDİ

Ekipler, yangının dar yerleşim alanında bulunan diğer yapılara ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti. Özellikle rüzgarın etkisiyle yayılma riski taşıyan alevler, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Mahalle sakinleri, olası bir facianın önüne geçilmesinde ekiplerin özverili çalışmasının etkili olduğunu belirtti.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangında can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olay yerinde inceleme başlatan ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.