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Kuşadası’nda hapis cezasından kaçan zanlı yakalandı

Kuşadası'nda eminiyet güçlerinin düzenlediği operasyonda kaçak zanlı tutuklandı.

İHA | 19.07.2019 - 09:07..
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8 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı Kuşadası polisi tarafından yakalandı.

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Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri "Kamu Malına Zarar Verme, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Hırsızlık, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Bulundurma, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranan Ş.Ö. isimli bir zanlının bir evde saklandığını tespit etti.

Kuşadası’nda hapis cezasından kaçan zanlı yakalandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı opeasyonda hakkında 8 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası da bulunan Ş.Ö. isimli zanlıyı gözaltına alındı.

Polisteki sorgulamasının ardından hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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