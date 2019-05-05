Kuşadası’nda ilginç bir nikah töreni

Eski Aydın milletvekili Recep Taner’in Sivas’ta hakimlik yapan kızı Fulden Taner ile Bingöl Cumhuriyet Savcısı Ozan Uçar, Kuşadası’nda düzenlenen törenle dünya evine girdi.

HAKİM VE SAVCININ NİKAHINI AVUKAT KIYDI

Kuşadası sahil sitelerinde deniz kenarındaki Artemis Düğün Bahçesi’nde gerçekleşen nihah törenine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İYİ Parti Aydın milletvekili Adnan Sezgin, İYİ Parti Aydın il Başkanı Cemal Sarı, hakim ve savcı olan çiftin meslektaşları, aileler, davetliler ve arkadaşları katıldı.

MESLEĞİ AVUKATLIK OLAN BELEDİYE BAŞKANI DİKKAT ÇEKTİ

Nikah şahitliklerini Aydın milletvekili Adnan Sezgin ve Faden Yalvaçlı’nın yaptığı Sivas hakimi Fulden Taner ve Bingöl Savcısı Ozan Uçar’in nikahını kıyan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in mesleğinin avukat olması ilginç görüntülere yol açtı. Başkan Günel, savcı ve hakim çitfin nikahını kıyarak ömür boyu mutluluklar diledi.

















































