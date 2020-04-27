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Kuşadası'nda otomobil hırsızı kameralara yakalandı

Araç sahiplerini canından bezdiren otomobil hırsızının kimliği güvenlik kameraları sayesinde belirlenirken, şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı.

İHA |
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Kuşadası'nda otomobil hırsızı kameralara yakalandı

Kuşadası’nın çeşitli mahallelerinde son dönemde araç ve otomobil hırsızlıklarının artması üzerine polis ekipleri harekete geçti...

Son olarak Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi Ege Uluçınar Sitesi’nde aynı gece 4 otomobilden hırsızlık yapılması üzerine polis ekipleri, çevredeki tüm güvenlik kameraları ile mobese kameralarını tek tek inceledi.

HIRSIZIN KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

İncelenen güvenlik kamerasında kimliği belirsiz hırsız sırayla park halindeki otomobillere girerek, hırsızlık yaparken görüntülendi.

Kameraların incelenmesi sonucu hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, yakalanması için de araştırma başlattı.

Kuşadası'nda otomobil hırsızı kameralara yakalandı ViDEO

Kuşadası'nda otomobil hırsızı kameralara yakalandı

Kuşadası'nda otomobil hırsızı kameralara yakalandı

Kuşadası'nda otomobil hırsızı kameralara yakalandı

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