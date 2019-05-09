Kuşadası’nın 21 plajına mavi bayrak

Ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda Dünyada 49 ülkede uygulanıyor.

21 PLAJA MAVİ BAYRAK

TÜRÇEV Başkanı Rıza Epikmen imzasıyla yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından her yıl deniz suyu temizliği, donanım ve hizmetler, çevre yönetimi ve çevre eğitimi konularında belirli kriterleri yerine getiren plaj ve marinalara verilen Mavi Bayrak Ödülü’nü Kuşadası’ndan bu yıl almaya hak kazanan 20 plaj ve 1 marinanın isimleri şöyle:

“ Kuşadası Davutlar Aydın Büyük Şehir Belediyesi Sevgi Plajı, Garden Ephesus, Palm Wings Beach Resort, Grand Belish Hotel, Atlantique Holiday Club Hotel, Merkez Ephesia Hotel, Ephesia Holiday Beach Club, Fantasia Hotel Deluxe, Ömer Holiday Resort, Amara Sealight Elite Hotel, Sealight Resort Hotel, Kuşadası Belediyesi Secret Beach, Green Beach Halk Plajı, Grand Blue Sky Hotel, Infinity by Yelken, Aydın Büyük Şehir Belediyesi Kadınlar Denizi Halk Plajı, Kuşadası Belediyesi Güvercinada Plajı, Charisma De Luxe Hotel, Korumar Hotel De Luxe, Aydın Büyük Şehir Belediyesi Kuştur Halk Plajı, Tusan Beach Resort Hotel, Pine Bay Holiday Resort ve Setur Marina”

KÖRFEZE MAVİ BAYRAK HEDEFİ

Bu arada, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mavi bayrağa büyük önem verdiklerini belirterek, “ Artık, Kuşadası’nın biyolojik arıtma tesisi de devreye girdi. Bundan sonra hedefimiz tüm Kuşadası Körfezi’ne mavi bayrak almak. Temiz deniz ve temiz çevre ve çevre eğitimi bizim en önem verdiğimiz alanlarımız. Sürdürülebilir bir turizm için çevreye saygı büyük önem taşıyor“ dedi.



