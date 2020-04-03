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Kuşların kirlettiği otomobiliyle trafiğe çıktı, ceza yedi

Avcılar'da ön camı kuş pisliğiyle kaplı otomobili ile trafiğe çıkan kişiye, 132 TL ceza kesildi.

DHA |
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Kuşların kirlettiği otomobiliyle trafiğe çıktı, ceza yedi

İstanbul Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında, toplu ulaşım araçları üzerinde 'yarı yarıya' yolcu taşınıp taşınmadığını ön plana alan denetim yaptı.

Ambarlı Mahallesi'ndeki denetimler sırasında, kurallara aykırı olduğu belirlenen araçların sürücülerine de cezai işlem uygulandı.

Kuşların kirlettiği otomobiliyle trafiğe çıktı, ceza yedi

"KAZA YAPARSIN"

Denetim noktasına otomobili ile gelen Mustafa Çürük'ü durduran polisler, ehliyet ve ruhsatını isteyerek, ceza tutanağı düzenledi. Erkek kuaförü olduğunu, koronavirüs tehdidi nedeniyle 1 haftadan bu yana dışarı çıkmadığını, otomobili de yıkamaya götürmek üzere çalıştırdığını söyleyen Çürük'e polis, "Önünü göremiyorsun kaza yaparsın." dedi.

Kuşların kirlettiği otomobiliyle trafiğe çıktı, ceza yedi

132 LİRA CEZA KESİLDİ

Mustafa Çürük, "Yıkamaya götürüyorum. İsterseniz hemen buradakine gireyim." dedi, ancak cezadan kurtulamadı. Çürük'e, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 132 TL para cezası uygulandı.

Kuşların kirlettiği otomobiliyle trafiğe çıktı, ceza yedi

"ARACI YIKAMAYA GÖTÜRÜRKEN YAKALANDIM"

Çürük, ceza makbuzunu cebine koyarken, "Bu cezaya gülmeyeyim de ne yapayım? Aracı yıkamaya götürürken yakalandım." dedi.

Mustafa Çürük, camının kirli olduğunu, önünü tam olarak göremediğini de kabul ettiğini söyledi.

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