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Kuşlarına yem vermeye çalışırken merdiven boşluğuna düştü

İstanbul Şişli'de bahçe içerisindeki güvercinlerine yem vermeye çalışan kadın, dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

İHA | 25.08.2019 - 03:13..
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İnönü Mahallesi Küçük Bayır Sokak'ta, evinin yanındaki bahçede, güvercinlere yem vermek isteyen Sevda Gök, dengesini kaybederek yan binadaki iki metrelik merdiven boşluğuna düştü.

Kuşlarına yem vermeye çalışırken merdiven boşluğuna düştü

Kadını fark eden oğlu, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Kuşlarına yem vermeye çalışırken merdiven boşluğuna düştü

45 DAKİKALIK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

Kadını kurtarmakta başarılı olamayan sağlık ekiplerinin talebi üzerine, olay yerine itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından düşüp yaralanan kadın, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kuşlarına yem vermeye çalışırken merdiven boşluğuna düştü

Yaralı kadın ambulansla Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kuşlarına yem vermeye çalışırken merdiven boşluğuna düştü

Kuşlarına yem vermeye çalışırken merdiven boşluğuna düştü

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