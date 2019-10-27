1 Trump YPG'ye ve Türkiye'ye teşekkür etti ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin "Türkiye'ye teşekkürlerini iletirken aynı cümlede YPG'ye de teşekkürlerini iletti.

2 Gelinler de damatlar da ikiz Ordu'da ikiz kardeşler Neslihan ve Nagihan Cüni, kendileri gibi ikiz Mustafa ve Mehmet Uslu ile evlendi.

3 ABD Başkanı Donald Trump'tan Bağdadi açıklaması ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin kendine karşı yapılan operasyonda üzerindeki canlı bomba yeleğini patlatarak intihar ettiğini açıkladı.

4 Atatürk'ün kaptanının torunu mesleği sürdürüyor Büyük dedesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kaptanı, dedesi ise Şehir Hatları vapurlarında çarkçı başı olan İlker Çetin, üçüncü kuşak olarak denizcilik mesleğini yapıyor.

5 BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kayserispor'a 4 attı Süper Lig'in 9. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

6 Kusmuğunun nefes borusunu tıkadığı bebek öldü Kocaeli’de annesinin beşiğinde uyuttuğu 4 aylık bebek, kusmuğunun nefes borusunu tıkaması sonucu boğuldu.