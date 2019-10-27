Kusmuğunun nefes borusunu tıkadığı bebek öldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi’nde yaşayan ve 2 yıl önce Emre Partlak ile evlenen Eda Partlak, tek çocukları Eslem Naz'ı emzirdikten sonra beşiğine yatırıp, uyuttu.
KUSMUĞUNDA BOĞULDU
Bir süre sonra bebek odasına giren Eda Partlak, kızının morardığını görünce 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Eslem Naz’ın, kusmuğunun nefes borusunu tıkaması sonucu boğulduğunu belirledi.
Polisin yaptığı incelemenin ardından Eslem Naz’ın cansız bedeni, morga götürüldü.