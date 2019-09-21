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Kütahya'da 1 kişi barajda ölü bulundu

Bir süre önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, kanser belirtisinin olduğunu öğrenen şahıs öldü.

DHA | 21.09.2019 - 02:34..
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Kütahya’ya 25 kilometre uzaklıktaki Enne barajına piknik yapmak için gidenler, suyun üzerinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark ederek durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ölü olarak sudan çıkarılan kişinin İbrahim Akgün olduğu belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Akgün’ün cesedi otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İŞE GİTMİYORDU

Muhsin Balı, arkadaşı olan İbrahim Akgün’ün karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede rahatsızlığının kanser belirtisi olduğunu öğrendiğini ifade ederek, "Salı günü kendisi hastaneye gitti. Hastanede doktor kanser belirtisi var demiş. Tabi sonra gastrolojiye sevk ediliyor. Mide ağrısından dolayı kolonoskopi yapılacaktı. Çok iyi biriydi, sorunu yoktu birlikte çalışıyorduk. 7-8 aydır işe gelmiyordu.

İşte bugün de böyle bir durumla karşılaştık. Yalnız olduğu için hastalık hastası olmuştu. Sıkıntılı bir süreç vardı biz hep yanındaydık. Ama bir anlık bir şey olmuş. Doktor zaten kesin kanser teşhisi koymamış belirtisi var diye psikolojik olarak bizi aradığında ağlıyordu. Bunun etkisiyle depresyona girmiş olabilir diye düşünüyoruz" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kütahya'da 1 kişi barajda ölü bulundu

Kütahya'da 1 kişi barajda ölü bulundu

Kütahya'da 1 kişi barajda ölü bulundu

Kütahya'da 1 kişi barajda ölü bulundu

Kütahya'da 1 kişi barajda ölü bulundu

Kütahya'da 1 kişi barajda ölü bulundu

Kütahya'da 1 kişi barajda ölü bulundu

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