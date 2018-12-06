Kütahya’da 10 bin adet sikke ele geçirildi

Arjantin’de tecavüzü protesto eden kadınlar kendini astı

Muharrem İnce vazgeçmiyor: Atatürk bile üç kere yenildi

1 Anne kız ortaokula gidiyorlar ilkokulu bitirdikten sonra eğitimini yarıda bırakan ve yıllar sonra 8. sınıf öğrencisi kızının önerisiyle açıköğretim ortaokuluna kaydolan 52 yaşındaki Seher Sipahi, okuma azmiyle dikkat çekiyor.

2 CHP'de Yılmaz Büyükerşen Belediye Başkanlığına aday CHP Parti Meclisi, yerel seçimlerde partinin adaylarını belirlemeye devam ediyor. CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen oldu.

3 Vakanüvis yazdı: Çocuk Firavun Tutankhamun Firavunlar tarih boyunca ilgi odağı oldu. Zulümleri, şatafatlı yaşantıları ve elbette ki, piramitleri, lahitleri ve sfenskleriyle…

4 Kediye vurup, battaniyesini aldı Yalova´da bir veteriner kliniğinin önündeki kutuda uyuyan sokak kedisinin üzerindeki battaniyeyi alan kadın, patilerini uzatan kediye de vurdu.

5 Arjantin’de tecavüzü protesto eden kadınlar kendini astı Arjantin'de 2016 yılında 16 yaşındaki bir genç kıza tecavüz eden, ardından da serbest bırakılan iki kişi için protesto gösterileri düzenlendi.

6 Rodrigues eski günlerini aratıyor Maaşına zam yapılarak sözleşmesi uzatılan Garry Rodrigues, bu sezon şu ana kadar ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yarattı.