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Kütahya’da 10 bin adet sikke ele geçirildi

Kütahya’da, Roma ve Bizans dönemine ait 10 bin adet sikke bulundu.

İHA | 06.12.2018 - 12:04..
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Jandarma Genel Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın, Kütahya’da, bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı istihbaratı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Geven Mahallesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonuna operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi tarihi eser ticareti yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Zanlıların araçlarındaki aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 10 bin adet sikke ele geçirildi.  Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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