Kütahya’da 2 kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı

Kütahya'da bir kişinin yaralandığı 2 ayrı trafik kazaları, MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

REFÜJE ÇARPTI

Çevre Yolu İstasyon Kavşağı'nda sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje, ardından da ikinci refüjü de geçip istinat duvarına çarparak durabildi.

Bu sırada hareket halindeki iki otomobile çarpmaması olası bir faciayı önledi.





KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI

İkince trafik kazası ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde gerçekleşirken, otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarparak maddi hasara yol açtı.

Kameralara yansıyan kazalarda 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.



