taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7159
Euro
6.4322
Altın
1406.43
Borsa
98027.93
Gram Altın
258.838

Kütahya'da 49 sabıkadan aranan şahıs bulundu

Hakkında, çoğunluğu dolandırıcılık suçlarından 18 şehirde ayrı ayrı yakalama kararı bulunan M.K daha fazla kaçamadı.

DHA | 12.07.2019 - 14:25..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında 49 ayrı suç dosyasından yakalama kararı bulunan M.K.’nın Dağçeşme Mahallesinde bir hayvan çiftliğinde saklandığı tespit ederek harekete geçti.

Çiftliğe baskın yapan polis ekipleri M.K.’yi yakalayıp gözaltına aldı.

Şahısın bir de Silivri Açık Cezaevi’nden firar ettiği öğrenildi.

İL İL GEZİP DOLANDIRMIŞ

Yapılan incelemede şüpheli M.K.’nın Kütahya ve Eskişehir’in yanı sıra Şanlıurfa, Bursa, İstanbul, Gaziantep, Adana, İzmir, Kilis, Bingöl, Kastamonu, Kayseri, Antalya, Erzurum, Mersin, Kahramanmaraş, Konya ve Manisa illerindeki çoğunluğu dolandırıcılık suçları nedeniyle 49 ayrı dosya nedeniyle arandığı tespit edildi.

Kütahya'da 49 sabıkadan aranan şahıs bulundu

CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI

Silivri Açık Cezaevi’nden firari ettiği tespit edilen M.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca M.K.’nın ağabeyinin kimliğini kullanarak sürekli yer değiştirdiği ortaya çıktı. Tavşanlı Adliyesine sevk edilen şüpheli hakkında dosyalardan tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

Kütahya'da 49 sabıkadan aranan şahıs bulundu

Kütahya'da 49 sabıkadan aranan şahıs bulundu

Kütahya'da 49 sabıkadan aranan şahıs bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pucca'ya hapis cezası

Pucca'ya hapis cezası

415
S-400 teslimatı başladı

S-400 teslimatı başladı

398
AK Parti milletvekilleri korumalardan şikayetçi

AK Parti milletvekilleri korumalardan şikayetçi

408
Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

181
Lübnan'da Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Lübnan'da Suriyeliler ülkelerine dönüyor

184
Antalya polisi Tosun'un fotoğraflarını araştırdı

Antalya polisi Tosun'un fotoğraflarını araştırdı

120
Irak'a yumurta satışı durunca iç piyasada fiyatlar düştü

Irak'a yumurta satışı durunca iç piyasada fiyatlar düştü

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir