Kütahya'da 49 sabıkadan aranan şahıs bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında 49 ayrı suç dosyasından yakalama kararı bulunan M.K.’nın Dağçeşme Mahallesinde bir hayvan çiftliğinde saklandığı tespit ederek harekete geçti.

Çiftliğe baskın yapan polis ekipleri M.K.’yi yakalayıp gözaltına aldı.

Şahısın bir de Silivri Açık Cezaevi’nden firar ettiği öğrenildi.

İL İL GEZİP DOLANDIRMIŞ

Yapılan incelemede şüpheli M.K.’nın Kütahya ve Eskişehir’in yanı sıra Şanlıurfa, Bursa, İstanbul, Gaziantep, Adana, İzmir, Kilis, Bingöl, Kastamonu, Kayseri, Antalya, Erzurum, Mersin, Kahramanmaraş, Konya ve Manisa illerindeki çoğunluğu dolandırıcılık suçları nedeniyle 49 ayrı dosya nedeniyle arandığı tespit edildi.

CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI

Silivri Açık Cezaevi’nden firari ettiği tespit edilen M.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca M.K.’nın ağabeyinin kimliğini kullanarak sürekli yer değiştirdiği ortaya çıktı. Tavşanlı Adliyesine sevk edilen şüpheli hakkında dosyalardan tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.









