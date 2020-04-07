Kütahya'da 5 bin 500 kaçak maske ele geçirildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından emniyet güçleri, salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.
5 BİN 500 MASKE VE ELDİVENLER ELE GEÇİRİLDİ
Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslerde kaçak maske ve eldiven üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, Sağlık Bakanlığı onayı olmayan 5 bin 500 cerrahi maske, 1.300 adet eldiven ve 49 adet 1 litrelik, 18 adet 250 ml, 21 adet 50 ml'lik el dezenfektanı ele geçirildi.
Kütahya'da kaçak maske operasyonu: 3 gözaltı
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alınırken, ekipler ele geçirilen maske ve eldiven kutularıyla "Evde kal" yazısı yazarak hatırlatmada bulundu.