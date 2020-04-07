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1 Putin'e sık sık korona testi yapılıyor Kramlin Sözcüsü Peskov, Putin'in, korona tespit edilen doktorla görüştüğü günden itibaren belli aralıklarla test yaptırdığını söyledi.

2 Kütahya'da 5 bin 500 kaçak maske ele geçirildi Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin 500 cerrahi maske ile bin 300 eldiven ve dezenfektan ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

3 Sinop'ta kumar oynarken yakalanan 10 kişiye ceza İki adreste kumar oynarken yakalanan kişilere, 'kumar oynamak' ile 'sosyal mesafeye uymamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından 32 bin 172 lira para cezası kesildi.

4 Korona günlerinde çocuklara özel #evdeyimokuyorum kitap öneri listesi Koronavirüs sebebiyle evde kalmamız gereken günlerde bu kez kitap listemi, çocuklar için hazırlıyorum…

5 Didem Soydan'dan karantina pozu Didem Soydan, Instagram hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

6 Kayseri'de yaşlı çift sobadan zehirlenerek öldü Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden yaşlı çiftin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.