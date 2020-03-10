Kütahya'da 8 ayrı adreste kaçak silah ele geçirildi

Kütahya Tavşanlı ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kom Şube ekipleriyle, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı operasyonu gerçekleşti.

8 AYRI ADRESTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Tavşanlı ilçesinde 8 ayrı adreste eş zamanlı operasyonla yapılan ev aramalarında Ö.D., İ.K., M.Y., İ.K. A.B., E.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca ve muhtelif parçaları, dosya kapsamı süresince 3 ruhsatsız tabanca, 12 adet tüfek, 6 adet kurusıkı, tüfek ve silah muhtelif parçalar ele geçirildi.