Kütahya'da 810 yıllık bir kestane ağacından kestane toplama etkinliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinliğe katılan vatandaşlar hem kestane topladı hem de Sonbahar renklerine bürünen doğada keyifli vakit geçirdi.

810 YAŞINDA BİR KESTANE AĞACI

Kütahya'nın Kumarı Mahallesi'nde bulunan ve 810 yıllık olan kestane ağacından hasat etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin en yaşlı kestane ağacı olarak bilinen ağaçtaki kestaneler, kent sakinleri tarafından toplandı. Ağacın dallarına çubukla vurularak, hasat gerçekleştirildi.





YILLIK 2 BİN TON KESTANE

Kütahya'nın, orman ve ağaç çeşitleri bakımından en zengin illerden biri. Her yıl yaklaşık 2 bin ton kestane toplaıyor. Etkinliğe katılan Kütahya Valisi Ömer Toraman, şehrin orman varlığı ve kestane üretimi hakkında şu ifadeleri kullandı:"Kütahya orman varlığı açısından Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alıyor. Toplam yüz ölçümümüzün yüzde 56'sını ormanlar teşkil ediyor. Kütahya'nın her bir bölgesinde çok çeşitliliğe sahip bu ormanlar. Karaçamdan, meşeden, kayından tutun bütün ağaç türlerini ihtiva ediyor. Aynı zamanda Kütahya, önemli bir kestane üretim merkezi. Sahip olduğumuz kestane ormanlarında vatandaşlarımız her yıl yaklaşık 2 bin ton kadar kestane üreterek, bunu iç pazarda değerlendirip, ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Bu kestane ormanlarının bakımını korunmasını orman bölge müdürlüğümüzle birlikte vatandaşlarımız ortaklaşa yürütüyorlar. Böylece hem aile hem ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyorlar.''

Kütahya'da 800 yıllık kestane ağacından hasat etkinliği VİDEO