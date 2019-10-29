taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7313
Euro
6.3679
Altın
1488.12
Borsa
99838.3
Gram Altın
274.304
Bitcoin
53332.3

Kütahya'da 800 yıllık kestane ağacından hasat etkinliği

Türkiye'nin en yaşlı kestane ağacı olarak bilinen ağaçtaki kestaneler, katılımcılar tarafından toplandı.

DHA | 29.10.2019 - 20:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kütahya'da 810 yıllık bir kestane ağacından kestane toplama etkinliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinliğe katılan vatandaşlar hem kestane topladı hem de Sonbahar renklerine bürünen doğada keyifli vakit geçirdi.

810 YAŞINDA BİR KESTANE AĞACI

Kütahya'nın Kumarı Mahallesi'nde bulunan ve 810 yıllık olan kestane ağacından  hasat etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin en yaşlı kestane ağacı olarak bilinen ağaçtaki kestaneler, kent sakinleri tarafından toplandı. Ağacın dallarına çubukla vurularak, hasat gerçekleştirildi.

Kütahya'da 800 yıllık kestane ağacından hasat etkinliği


YILLIK 2 BİN TON KESTANE

Kütahya'nın, orman ve ağaç çeşitleri bakımından en zengin illerden biri. Her yıl yaklaşık 2 bin ton kestane toplaıyor. Etkinliğe katılan Kütahya Valisi Ömer Toraman, şehrin orman varlığı ve kestane üretimi hakkında şu ifadeleri kullandı:"Kütahya orman varlığı açısından Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alıyor. Toplam yüz ölçümümüzün yüzde 56'sını ormanlar teşkil ediyor. Kütahya'nın her bir bölgesinde çok çeşitliliğe sahip bu ormanlar. Karaçamdan, meşeden, kayından tutun bütün ağaç türlerini ihtiva ediyor. Aynı zamanda Kütahya, önemli bir kestane üretim merkezi. Sahip olduğumuz kestane ormanlarında vatandaşlarımız her yıl yaklaşık 2 bin ton kadar kestane üreterek, bunu iç pazarda değerlendirip, ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Bu kestane ormanlarının bakımını korunmasını orman bölge müdürlüğümüzle birlikte vatandaşlarımız ortaklaşa yürütüyorlar. Böylece hem aile hem ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyorlar.''

Kütahya'da 800 yıllık kestane ağacından hasat etkinliği VİDEO

Kütahya'da 800 yıllık kestane ağacından hasat etkinliği

Kütahya'da 800 yıllık kestane ağacından hasat etkinliği

Kütahya'da 800 yıllık kestane ağacından hasat etkinliği

Kütahya'da 800 yıllık kestane ağacından hasat etkinliği


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'na hayran kaldı

Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'na hayran kaldı

1057
FOX muhabirini ağlatan soru

FOX muhabirini ağlatan soru

261
Irak polisi göstericilere ateş açtı

Irak polisi göstericilere ateş açtı

78
Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

48
Demet Evgar, Beştepe'nin davetini geri çevirdi

Demet Evgar, Beştepe'nin davetini geri çevirdi

191
Motosikletli Rus model kaza yaptı

Motosikletli Rus model kaza yaptı

93
ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

167
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir