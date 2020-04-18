taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

Kütahya'da alkollü şahıs ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Alkol alan 9 kişi arasında çıkan tartışmada, pompalı tüfek ile ateş eden şahıs, 1 kişiyi öldürürken, 2 kişi ise yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Kütahya'da alkollü şahıs ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir apartmandaki dairede R.K., F.K., R.Ş., E.E.M.A İ.Ö. U.K., R.D., S.Y. ve G.K., alkol almak için bir araya geldi.

Alkol alan 9 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Tartışmanın büyümesi üzerine U.K. aracından aldığı pompalı tüfek ile tartıştığı kişilere ateş etti.

Araya girmek isteyen İbrahim Övez vurularak hayatını kaybederken, R.K. ve F.K. isimli şahıslar yaralandı.

Kütahya'da alkollü şahıs ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

9 KİŞİYE 3 BİN 150'ŞER LİRA PARA CEZASI

Yaralılar kendi imkanlarıyla gittikleri Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken,  şüpheli U.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisin soruşturması devam ederken, 9 kişiye 'sosyal mesafe' kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3'er bin 150’şer lira para cezası kesildi.

Kütahya'da alkollü şahıs ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

İlginizi Çekebilir
Bursa'da sokağa çıkan 2 kişiye ceza kesildi
Polis ekiplerince sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye 3 bin 182'şer lira para cezası kesilirken, 16 yaşındaki çocuk, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Muğla'da böbrek nakli olan kadın koronadan öldü
Eşinin böbreğini bağışlamasıyla yapılan çapraz nakille sağlığına kavuşan 36 yaşındaki kadın, korona nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi toprağa verildi.
Adana’da soğan hasadı sürüyor
31 ilde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen Adana’da çiftçiler ve tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde tarlaya gelip ekmek paraları için hasada başladı.
Antalya'da arazi kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı
Akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybederken, cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma açıldı
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma açıldı
134
Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı
Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı
269
Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi
Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi
203
Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama
Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama
194
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı
81
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama
80
Türbede hakaretler savuran provokatör gözaltında
Türbede hakaretler savuran provokatör gözaltında
266
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir