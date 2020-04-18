Kütahya'da alkollü şahıs ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir apartmandaki dairede R.K., F.K., R.Ş., E.E.M.A İ.Ö. U.K., R.D., S.Y. ve G.K., alkol almak için bir araya geldi.

Alkol alan 9 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Tartışmanın büyümesi üzerine U.K. aracından aldığı pompalı tüfek ile tartıştığı kişilere ateş etti.

Araya girmek isteyen İbrahim Övez vurularak hayatını kaybederken, R.K. ve F.K. isimli şahıslar yaralandı.

9 KİŞİYE 3 BİN 150'ŞER LİRA PARA CEZASI

Yaralılar kendi imkanlarıyla gittikleri Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, şüpheli U.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisin soruşturması devam ederken, 9 kişiye 'sosyal mesafe' kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3'er bin 150’şer lira para cezası kesildi.