Kütahya'da asansör boşluğunda yakalanan hırsız

Kütahya'da filmlere konu olabilecek bir hırsızlık yaşandı.

MALZEMELERİ ÇALDI

36 yaşındaki Hüseyin Y., hırsızlık yapmak için 75'inci Mahallesi'nde 3 katlı boş eve girdi. Burada musluk ve tesisat malzemelerini çaldı.

ÇATIDA BİRİNİN OLDUĞUNU FARK ETTİLER

Evde birinin olduğunu fark eden komşular, hemen polise haber verdi. Eve gelen bekçiler, çatıda birinin olduğunu fark etti.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YAKALANDILAR

Polis ekipleri ve bekçiler, önce binanın çevresini sardı ardından içeri girdi. Yapılan aramada Hüseyin Y. olduğu belirlenen şüpheli, bodrum katındaki pencereden girdiği havalandırma boşluğunda yakalandı.

6 AYRI SUÇTAN SABIKASI VAR

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen Hüseyin Y.’nin 6 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu belirlendi. Şüpheli Hüseyin Y., Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek, sorguya alındı.