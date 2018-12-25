Kütahya’da ayakları kesilmiş yavru köpek bulundu

Kütahya'nın Tepecik beldesinde parkta oynayan çocuklar, 4 ayağı kesilmiş ölü yavru köpeği görünce durumu N.A. isimli eczacıya bildirdi. Eczacı N.A. da jandarmaya haber verdi.

"BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE KESİLMİŞ"

Yavru köpeği her gün kendisinin beslediğini ve bu vahşete çok üzüldüğünü belirten N.A., "Umarım bu vahşeti yapan veya yapanlar bir an önce bulunur. Yavru köpeğimizin dört ayağı da bilinçlice kesilmiş. Umarım bu vahşeti yapanlar en ağır şekilde cezalandırılır." diye konuştu.

Olay, hayvanseverlerin de tepkisine neden oldu. Bölgeyi gören hiçbir güvenlik kamerasının olmamasının, olayın aydınlatılmasını güçleştirdiği belirtildi.

Jandarmanın geniş çaplı araştırmasının devam ettiği öğrenildi.