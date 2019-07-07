taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6281
Euro
6.3124
Altın
1399.43
Borsa
99634.78
Gram Altın
253.27

Kütahya'da azot fabrikasında patlama

Vali Ömer Toraman, fabrikada meydana gelen patlamanın bacada biriken gazın sıkışma sonucu meydana geldiğini açıkladı.

AA | 07.07.2019 - 21:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kütahya'daki bir azot fabrikasında patlama olduğu yönünde ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.

"GAZ SIKIŞMASI"

Vali Toraman, “Patlama gübre üretimi yapılan fabrikada bacada biriken gazın sıkışma sonucu meydana geldi. Büyük bir gürültü ve duman bulutu oluştu. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmaması sevindirici. Fabrikada kimyasal sızıntı olup olmadığını ekipler araştırdı. Sızıntı olmadığı belirlendi. Fabrikada maddi hasar oluştu. Olay yerinde inceleme sürüyor” dedi.

Kütahya'da azot fabrikasında patlama

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Merkez Bankası Başkanı gerekeni yapmadı

Erdoğan: Merkez Bankası Başkanı gerekeni yapmadı

871
İstanbul'da hamile eşiyle saldırıya uğrayan şahıs konuştu

İstanbul'da hamile eşiyle saldırıya uğrayan şahıs konuştu

586
İstanbul'da trafik magandası yol kesip araca zarar verdi

İstanbul'da trafik magandası yol kesip araca zarar verdi

621
PKK'nın sözde başkanlık konseyi üyesi öldürüldü

PKK'nın sözde başkanlık konseyi üyesi öldürüldü

258
Dünyanın en zengini Jeff Bezos boşandı

Dünyanın en zengini Jeff Bezos boşandı

74
Schröder'den ABD'ye: Muz cumhuriyeti değiliz

Schröder'den ABD'ye: Muz cumhuriyeti değiliz

77
Yunanistan'da zafer Miçotakis'in

Yunanistan'da zafer Miçotakis'in

103
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir