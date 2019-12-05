Kütahyalı temizlik işçisini yıkan tesadüf

Bir babanın en zor günlerinden biri bugün Kütahya'da yaşandı ve görenlerin yüreğini burktu.

TEMİZLEME ÇALIŞMASINA KATILDI

Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda dün iki gencin olay yerinde, bir kişinin de hastanede yaşamını yitirdiği kazada ölenlerden Muhammed Harman'ın babası Enver Harman, otomobilin çarpması nedeniyle yola savrulan ağaç parçalarını temizleme çalışmasına katıldı.

MOTORLU TESTEREYLE PARÇALARA AYIRDI

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Enver Harman, görevlendirildiği kaza yerinde çarpma sonucu refüjde yerinden sökülen ağacı, motorlu testereyle parçalara ayırdı.

Olay yerinde temizlik de yapan Harman çalışırken, oğlu ve diğer gencin cesetleri cenaze aracına konuldu.

İKİ CESETTEN BİRİNİN OĞLUNA AİT OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Enver Harman, işini bitirince olay yeri incelemesi ve cenazelerin araca taşınmasını her şeyden habersiz bir şekilde uzaktan izledi. Baba Harman, kazadan birkaç saat sonra ölenlerin kimliklerinin belirlenmesiyle, kaza yerindeki iki cesetten birinin oğluna ait olduğunu öğrendi. Bu arada ölen Muhammed Harman'ın, evli ve 2.5 yaşında çocuk babası olduğu belirtildi.

Oğlunun öldüğü kazada yol temizliği yaptı VİDEO

OLAY

Dün sabah saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda bir otomobilin kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarpması sonucu Muhammed Harman (23) ve Semih Aslan (23) olay yerinde, Mustafa Deniz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Mustafa Koç ve Emre Feriz ise ağır yaralanmıştı.