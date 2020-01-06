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Kütahya'da bir evde 2 ceset bulundu

Kütahya'da bir evde 1'i kadın iki cansız beden bulan polis, olay yerinde yaptığı incelemeden sonra soruşturma başlattı.

AA | 06.01.2020 - 15:47..
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Kütahya'nın Mecidiye Mahallesi'nde bir evde cesetler olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, 50'li yaşlardaki biri kadın iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Kütahya'da bir evde 2 ceset bulundu

BİRLİKTE YAŞADIKLARI ÖĞRENİLDİ

Polisin yaptığı incelemede, kadının karnında bıçak darbelerine rastlandığı, erkeğin de sırt kısmında yanıklar bulunduğu öğrenildi. Yakınlarının tespitine göre cesetlerin, söz konusu evde birlikte yaşayan Süleyman Özdemir ile Emine Arslan'a ait olduğu belirlendi.

Kütahya'da bir evde 2 ceset bulundu

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Cesetler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis, her iki kişinin de cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duruyor.

Kütahya'da bir evde 2 ceset bulundu

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