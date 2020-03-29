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Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyünde koronavirüs (Kovid-tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

AA | 29.03.2020 - 15:27..
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kütahya

Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Simav ilçesi Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır." ifadesine yer verildi.

EVDE KALIN ÇAĞRISI

Evlerinde kalmaları yönünde vatandaşların uyarıldığı açıklamada, onlardan, bulundukları şehir, belde ya da köyü terk etmemeleri, zorunlu olmadıkça seyahata çıkmamaları istendi.

Öte yandan, Valiliğin kararı doğrultusunda görevlendirilen jandarma ve sağlık ekiplerinin, karantina altına alınan köyün girişlerinde önlem aldığı görüldü.

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