Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Galatasaray, liglere verilen ara bittikten sonra kadro yapılanmasıyla ilgili önemli kararlar aldı. İlk etapta Ryan Donk, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalanacak.

Ankara'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 60 yaş üstü bir teyzenin alışverişini yapan ekipler ile yaşlı kadın arasında yaşanan diyalog yürekleri ısıttı.

Koronavirüsün Türkiye'de henüz can almadığı dönemde açıklama yapan uzmanların verdiği tavsiyeler ile yaptıkları açıklamalar tutmadı.

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Brick nedir

Futbolun ardından ülkemizde tutkuyla izlenen bir diğer spor branşı da basketboldur. 'Brick' basketbola ait bir şut terimidir.