taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8284
Euro
6.4736
Altın
1527.72
Borsa
97101.3
Gram Altın
286.226

Kütahya'da bir otomobil alev alev yandı

Seyir halinde olan bir otomobilin motorunda yangın çıktı.

İHA | 27.08.2019 - 06:13..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Gediz-Kütahya karayolunun 4. kilometresinde yangın meydana geldi.

Ali Kaya yönetiminde olan ve plakası belirlenemeyen bir otomobil seyir halinde iken motor kısmından yanmaya başladı. Sürücüsünün kenara çekip can havliyle kendini dışarı atmasıyla olası bir faciadan dönüldü.

İTFAİYE EKİPLERİ GEÇ GELDİ

Araç sürücüsü Ali Kaya, bir süre kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Ancak araçta meydana gelen patlamalardan dolayı büyük tehlike atlattı. Olay yerine itfaiye ekiplerinin geç geldiğiği one süren araç sürücüsü Ali Kaya, kriz geçirdi. İtfaiye tarafından söndürülen otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı. 

Kütahya'da bir otomobil alev alev yandı

Kütahya'da bir otomobil alev alev yandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigaraya zam gelmedi açıklaması

Sigaraya zam gelmedi açıklaması

131
G7 Zirvesi sona erdi

G7 Zirvesi sona erdi

27
Putin'i yere seren kadın judocu dünya ikincisi oldu

Putin'i yere seren kadın judocu dünya ikincisi oldu

9
Dünyaca ünlü Karabağlar Yaylası'nda maden aramasına tepki

Dünyaca ünlü Karabağlar Yaylası'nda maden aramasına tepki

26
Somalili doktorun Türkiye vefası

Somalili doktorun Türkiye vefası

12
İzmir'de işinden olan işçi, Kılıçdaroğlu için Ankara'da

İzmir'de işinden olan işçi, Kılıçdaroğlu için Ankara'da

14
Bazı İngiliz turistlerin Türkiye'de tatili bedavaya getirme çabası

Bazı İngiliz turistlerin Türkiye'de tatili bedavaya getirme çabası

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir