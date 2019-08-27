Kütahya'da bir otomobil alev alev yandı

Gediz-Kütahya karayolunun 4. kilometresinde yangın meydana geldi.

Ali Kaya yönetiminde olan ve plakası belirlenemeyen bir otomobil seyir halinde iken motor kısmından yanmaya başladı. Sürücüsünün kenara çekip can havliyle kendini dışarı atmasıyla olası bir faciadan dönüldü.

İTFAİYE EKİPLERİ GEÇ GELDİ

Araç sürücüsü Ali Kaya, bir süre kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Ancak araçta meydana gelen patlamalardan dolayı büyük tehlike atlattı. Olay yerine itfaiye ekiplerinin geç geldiğiği one süren araç sürücüsü Ali Kaya, kriz geçirdi. İtfaiye tarafından söndürülen otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı.







