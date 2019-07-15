Kütahya'da çevre yolu çalışmaları hızlandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde ulaşımı rahatlatması planlanan çevre yolunun yapımı 2013 yılında durduruldu.
7 yıl önce inşası durdurulan çevre yolu için çalışmalar tekrar başladı.
KISA SÜREDE TAMAMLANACAK
Emet 3. TOKİ mevkiinden hastane, universite, esentepe, kızıldere ve Emetbor’a kadar uzanan Emet çevre yolunda, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar başlarken, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, çevre yolunun kısa bir sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını açıkladı.
GELECEK HAFTA ÇALIŞMALAR HIZLANACAK
Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalar kapsamında, önümüzdeki hafta daha fazla araç ve ekipmanın ilçeye gelerek çalışmalara katılacağı bilgisi edinildi.