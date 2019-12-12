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Kütahya'da cezaevi firarisi 30 kilo esrarla yakalandı

Polis ekipleri, 30 kilo esrarla yakaladığı 4 şüpheliden 3’ünü tutukladı.

DHA | 12.12.2019 - 17:08..
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Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen 4 şüpheliyi takibe aldı.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞTİ

Kısa süreli takibin ardından şüphelilerin evlerine baskın düzenlendi. Evlerde narkotik köpeği ile yapılan aramada 30 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle ilgili A.A., E.S., K.A. ile açık cezaevinden izinli çıkıp firar eden E.E. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı -1

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüphelilerden A.A., E.E. ve K.A. tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevine konuldu. Diğer şüpheli E.S. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı -2

Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı -3

Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı -4

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