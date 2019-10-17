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Kütahya'da definecilere jandarmadan suçüstü

Kütahya'nın Emet ilçesinde, jandarma ekipleri devriye görevi sırasında gördükleri define avcılarını suçüstü yakaladı.

İHA | 17.10.2019 - 04:29..
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Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyü Hasançavuş Damları mevkiinde, Emet Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye görevi sırasında eski bir ahşap evin yanında kazı yapıldığını gördü.

Kütahya'da definecilere jandarmadan suçüstü

GÜNLERDİR KAZIYORLARMIŞ

Jandarma ekipleri hemen harekete geçerek H.A., V.K, H.A., A.Ş., İ.A. ve F.G. isimli 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 3 adet merdiven, 2 adet kürek, 10 metre uzunluğunda 2 adet halat, toprağı dışarı çıkarmakta kullanılan kovalar, balyoz ve çekiç ele geçirildi. 6 metre derinliğinde ve yerin altında yatay olarak 3 metre ilerlenmiş tünelde, günlerdir çalışma yapıldığı tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri kazı yapılan bölgede çalışma yaptı. Suçüstü yakalanan 6 kişi sorguları yapılmak üzere Emet Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kütahya'da definecilere jandarmadan suçüstü

Kütahya'da definecilere jandarmadan suçüstü

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