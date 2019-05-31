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Kütahya'da drift magandalarına para cezası

Otomobiliyle drift yaptıkları gerekçesiyle 2 kişiye 11 bin 24 TL idari para cezası kesildi

İHA | 31.05.2019 - 16:18..
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Son günlerde artan, insanların hayatını tehlikeye sokan drift magandaları uslanmak bilmiyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde drift yapan otomobillerle ilgili ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye gitti.

PARA CEZASI VE TRAFİKTEN MEN

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, otomobil sürücülerine yaptıkları drift sonrası 11 bin 24 TL idari para cezasına çarptırıldı. Ayrıca her iki sürücünün aracı da 60 gün trafikten men edilirken ehliyetlerine de geçici süre el konuldu. Her iki araç sürücüsüne de, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapıldı.

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