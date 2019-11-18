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Kütahya'da fırın çalışanını öldüren adam evinde yakalandı

Eşinin ilişki yaşadığını iddia ettiği fırıncıyı öldürüp, eski eşini yaralayan Süleyman D., bir evde yakalanarak emniyete götürüldü.

İHA | 18.11.2019 - 12:45..
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Kütahya'da kıskançlık krizi nedeniyle cinnet getiren Süleyman D., saklandığı yerde bulundu.

EVDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, eski eşi M.Ç.'yi pompalı tüfekle vurarak yaralayan, ardından da bir fırında çalışan ve eski eşinin erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Fatih Görü'yü aynı silahla öldürdükten sonra kaçan Süleyman D.'nin, merkeze bağlı Üçhüyük köyünde bir evde saklandığını belirledi.

İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Eve operasyon düzenleyen polislerin geldiğini gören zanlı, suçlarda kullandığı silahı göğsüne dayayarak intihar edeceğini söyledi.

YAKALANARAK EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polislerin ikna çabaları sonucu gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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