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Kütahya'da havalandırma boşluğunda yakalanan hırsız

Üç katlı bir eve girip evin tesisat ve musluk malzemeleri çalan hırsız, kaçmak istedi. Ancak hırsız, havalandırma boşluğunda yakalandı.

DHA | 21.10.2019 - 16:59..
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Kütahya'da, filmlere konu olabilecek bir hırsızlık yaşandı.

MALZEMELERİ ÇALDI

36 yaşındaki Hüseyin Y., hırsızlık yapmak için 75'inci Mahallesi'nde 3 katlı boş eve girdi. Burada musluk ve tesisat malzemelerini çaldı.

Kütahya'da havalandırma boşluğunda yakalanan hırsız

ÇATIDA BİRİNİN OLDUĞUNU FARK ETTİLER

Evde birinin olduğunu fark eden komşular, hemen polise haber verdi. Eve gelen bekçiler, çatıda birinin olduğunu fark etti.

Kütahya'da havalandırma boşluğunda yakalanan hırsız VİDEO

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YAKALANDILAR

Polis ekipleri ve bekçiler önce binanın çevresini sardı, ardından içeri girdi. Yapılan aramada Hüseyin Y. olduğu belirlenen şüpheli, bodrum katındaki pencereden girdiği havalandırma boşluğunda yakalandı.

Kütahya'da havalandırma boşluğunda yakalanan hırsız

6 AYRI SUÇTAN SABIKASI VAR

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen Hüseyin Y.’nin, 6 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu belirlendi. Şüpheli Hüseyin Y., Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek, sorguya alındı.

Kütahya'da havalandırma boşluğunda yakalanan hırsız

Kütahya'da havalandırma boşluğunda yakalanan hırsız

Kütahya'da havalandırma boşluğunda yakalanan hırsız

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