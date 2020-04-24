Kütahya'da hayırseverler bakkallardaki borçları ödedi

Kütahya'da Hamidiye, Fatih ve Sultanbağı mahallelerindeki 10 bakkala giden hayırseverler, veresiye defterindeki borçları kapattı.

Hamidiye Mahallesi'nde bakkal işleten Necati Akyıldız, hayırseverlerin birkaç dükkana daha gittiğini ve borçlarını ödediğini belirtti.

"3 BİN LİRA CİVARINDAKİ BORCU ÖDEDİ"

Hayırseverlerin 15 kişinin borcunu ödediğini belirten Akyıldız, "İsimlerini açıklamayan hayırseverler, 3 bin lira civarındaki borcu ödeyerek ayrıldı." dedi.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bakkal işleten Mustafa Taşer de iş yerine gelen birkaç hayırseverin, maddi durumu yetersiz kişilerin borçlarını ödediğini belirtti.

Hayırseverler bakkallardaki borçları ödedi

"İYİ YÜREKLİ İNSANLARIN OLMASI MUTLU EDİYOR"

Muhtar Nurcan Duygu ise koronavirüs salgını nedeniyle insanların zor bir süreçten geçtiğini, ekonomik durumu iyi olanların mahallesindeki diğer insanlara yardım ettiğini belirtti.

Adınının açıklanmasını istemeyen hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi kişiler için gıda kolileri de hazırladıklarını anlatan Duygu, "Böyle iyi yürekli insanların olması bizleri gerçekten çok mutlu ediyor." dedi.