Kütahya'da jandarmadan definecilere suçüstü

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Beresini sokak kedisine takan işçi fenomen oldu

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Drone takip etti, yakaladı: 330 kilo esrar

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1 Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

2 Rahmi Koç ameliyat oldu Özel helikopterine binerken düşüp kalçasını kıran Rahmi Koç, acil olarak ameliyata alındı. Hastaneden yapılan açıklamada Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

3 Kurusıkı silahlar için yeni düzenleme 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik 17/12/2019 tarihli ve 30981 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

4 ABD Temsilciler Meclisi Huawei yasağına onay verdi ABD Temsilciler Meclisi, hükümetin Huawei ve ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak diğer firmaların ürünlerini satın almasını engelleyen yasa tasarısını oy birliği ile onayladı.

5 Hande Erçel'in ablası doğum yaptı Caner Yıldırım ile evli olan Gamze Erçel, bu sabah saatlerinde kızı Mavi Aylin'i kucağına aldı.

6 Denizli'de sığındığı evde, 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı Polis ekiplerinin ulaştığı anne, 'Gelmeyeceğim' cevabını verdi. Minik bebek koruma altına alındı.