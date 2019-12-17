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Kütahya'da jandarmadan definecilere suçüstü

Define arayan 8 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İHA | 17.12.2019 - 15:38..
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Lütfiye köyü Çobanlar Yaylası civarında şüpheli kişiler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine ulaşan ekipler, kayanın altında izinsiz kazı yapan A.N.A, A.D, M.A, F.G, V.E, Y.E, M.A. ve Ş.Ö’yü gözaltına aldı.

PATLAYICILAR ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma zanlıların kullandığı patlayıcı, jeneratör, kırıcı delici matkap ve akülü iki aydınlatma sistemi el koydu.

Patlayıcılar jandarma bomba uzmanlarınca kontrollü şekilde patlatılarak imha edildiği belirtildi.

8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

Jandarmadan definecilere suçüstü -1

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