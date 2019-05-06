Kütahya'da kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı

Kütahya Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; M.C, M.Ç, A.O.B, M.K, M.K, M.M, M.A, H.K, G.Ö, A.İ.Ç. isimli şahısları, izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle düzenledikleri operasyonla yakaladı.

KAZI ARAÇLARINA EL KONULDU

Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; A.O.B. isimli şahsın evinde 1 adet define arama detektörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, M.K.’nın evinde yapılan aramada ise 1 adet ses ve gaz tabancası ele geçirildi.

6 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile 6 şahıs gözaltına alındı, 4 şahıs ise serbest bırakıldı. Gediz Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen 6 şüpheli şahıstan M.K. tutuklanarak Gediz Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







