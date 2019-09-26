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Kütahya’da kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü

Kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA | 26.09.2019 - 04:30..
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Kütahya’da, Ali Çoban (42) idaresindeki 03 BM 342 plakalı kamyonet, Kütahya Afyonkarahisar karayolunun 32. kilometresinde aynı yönde seyreden Gazi Cihan yönetimindeki 43 RV 962 plakalı pancar yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kamyonette sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Çoban’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çoban’ın cesedi, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. 
Kütahya’da kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü

Kütahya’da kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü

Kütahya’da kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü

Kütahya’da kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü

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