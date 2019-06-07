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Kütahya'da kardeş kavgası kanlı bitti

Dumlupınar ilçesinde ağabeyinin bıçaklı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.

AA | 07.06.2019 - 02:36..
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Büyükaslıhanlar köyünde yaşayan Mehmet (73) ile kardeşi Hakkı Yüksel (66) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mehmet, kardeşi Hakkı ve yengesi Rukiye Yüksel'e (60) bıçakla saldırdı.

Hakkı Yüksel, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kütahya'da kardeş kavgası kanlı bitti

YARALI KADIN TEDAVİ ALTINDA

Yaralanan yengesi, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Altıntaş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mehmet Yüksel, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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