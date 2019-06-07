Kütahya'da kardeş kavgası kanlı bitti

1 Yeni askerlik sistemi salı günü Meclis'e gelecek 130 bin kişinin aynı anda terhis olması CHP ve İyi Parti'de kaygı yaratmıştı. Askerlerin kademeli olarak terhis edilmesi bekleniyor.

2 ABD, İran'a yeni yaptırımları açıkladı ABD Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı.

3 Yunan adasına kaçmaya çalışan 75 göçmen yakalandı Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden lastik botlarla kaçamaya çalışan göçmenle Sahil Güvenlik botuna alındı.

4 Keklik avlayanlara 3 bin 600 lira ceza Kahramanmaraş'ta yol kontrolü sırasında ele geçirilen keklikler koruma alına alındı.

5 Egeli ihracatçılardan mayıs ayında 80 yılın rekoru geldi Ege İhracatçı Birlikleri'nin mayıs ayında elde ettiği 1 milyar 306 milyon dolarlık ihracatı, 80 yıllık tarihinin ay bazında en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

6 Haftada bir şişe şarap, 10 sigara kadar zararlı Sigara ve alkolün kansere neden olma olasılıklarını inceleyen araştırmacılar, haftada bir şişe şarap tüketmenin 10 adet sigara içmekle aynı olduğunu belirtti.