Kütahya'da genç çocuk sokak ortasında dayak yedi

Kütahya'nın Meydan Mahallesi’nde 17 yaşındaki İ.E.G., çıkan tartışmada 40 yaşındaki Y.H.’yi bacağından bıçakla yaraladı.

SOPA VE KEMERLERLE DAKİKALARCA DAYAK

Y.H. ve yanındaki arkadaşı K.G. (20) de, İ.E.G.’yi sopa ve kemerle dakikalarca dövdü. Olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Y.H. ile dövülen İ.E.G.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

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BAŞINA ALDIĞI DARBELERLE TRAVMA GEÇİRDİ

K.G. olay yerinde, Y.H. ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan İ.E.G.’nin yoğun bakımda tutulduğu ve başına aldığı darbeler nedeniyle travma geçirdiği belirtildi.