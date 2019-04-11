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Kütahya'da komşular arasında silahlı kavga

Aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

DHA | 11.04.2019 - 20:55..
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Kütahya'da Azmi Özütemiz (61), daha önceden aralarında husumet bulunan komşularıyla sokakta karşılaştı. Burada tartışmaya başlayan komşular arasında kavga çıktı. Bu sırada Azmi Özütemiz otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan Hatice Çetin (41) olay yerinde, ağır yaralanan Hasan Çetin (37) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hafif şekilde yaralanan Hasret Gezgin (39) ve İsmail Çetin (42) ise olay yerine çağrılan ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
silahlı kavgadan sonra evine giden Azmi Özütemiz, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 
Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik de olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

 


Kütahya'da komşular arasında silahlı kavga

Kütahya'da komşular arasında silahlı kavga

Kütahya'da komşular arasında silahlı kavga

Kütahya'da komşular arasında silahlı kavga

Kütahya'da komşular arasında silahlı kavga

Kütahya'da komşular arasında silahlı kavga

Kütahya'da komşular arasında silahlı kavga

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