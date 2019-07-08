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Kütahya'da köy düğününde ilginç gelenek

Kızılçukur köyündeki düğünler, ilginç gelenek ve yapılan şakalarla dikkat çekiyor. Kızılçukur köyündeki düğünler, doğaçlama tiyatro geleneği ile renkli görüntülere sahne oluyor.

DHA | 08.07.2019 - 16:38..
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kızılçukur köyündeki düğünler bir hayli ilginç.

Tarım işlerinin insan ve hayvan gücü ile yapıldığı dönemleri anlatan köylüler, düğünlerde öküz ve eşek kılığına girerek temsili olarak canlandırma yapıyor.

Düğünlere katılanlar ise köylülerin ilginç gelenek ve şakalarıyla eğleniyor.

Kütahya'da köylüler Öküz ve eşek kılığına giriyor


"KİMİMİZ ÖKÜZ, KİMİMİZ EŞEK OLUYOR"

Gelenekleri yeni nesillere aktarmak ve unutturmamak için yaklaşık 40 yıldan bu yana düğünlerde böyle organizasyonlar yapıldığını ifade eden köy sakini Arif Güner, "Düğün geceleri gönüllü köylüler öküz ve eşek kılığına giriyor. Köy meydanındaki düğün eğlencesi esnasında eski dönemlerde yan yana bulunan tarlalarını süren iki kardeşin birbirleriyle yaptığı sınır kavgasını temsili olarak canlandırıyor.

Kütahya'da köy düğününde ilginç gelenek

ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKIYOR

Ekin ekme sahnesinin canlandırması esnasında çiftçi iki kardeş arasından sınır ihlali üzerine çıkan hararetli kavgayı izleyen davetliler kahkahaya boğuluyor. Daha sonra iki kardeş arasındaki kavga araya girenlerin girişimleri sonucu tatlıya bağlanır ve ekin ekme işi tamamlanır. Bu sahneler için daha önceden hiçbir senaryo yazılmıyor, gösteri o anki doğaçlama konuşmayla sergileniyor. Oyunda rol alan köylüler ise davetlilerin arasından gönüllüler arasından seçiliyor" dedi.

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