Kütahya'da köylüler ayı nöbetinde

Köylüler silahlı nöbetin yanı sıra ayılara karşı, CD'ler asarak farklı önlemler de alıyor.

KÖYÜ AYILAR BASTI

Ayıların köye gelmemesi için arabasına yatak yapıp nöbet tutan Şaban Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayı gelmesi durumunda havaya ateş açarak, onları korkuttuklarını söyledi.

''ARABAMA YATAK KOYDUM, NÖBETTEYİM''

Yalçın, ayıların ürünlerine zarar verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Dün akşam elmalarımızı yemiş. İki tane gelmiş buraya, analı kızlı mıdır artık bilmiyoruz. Tabii burada öldürmek için nöbet tutmuyoruz. Korkutmak için tutuyoruz, çünkü cezası çok. Çoluğumuza çocuğumuza saldırsa ne olacak? Çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Bir arkadaşımızın kapısının önüne kadar gelmiş. Arabama yatak koydum burada nöbet tutmak için.





Ayılar köyümüzü basmış durumda, her akşam geliyorlar. Üç taneler. Kapıların önlerine, çöplere, arı kovanlarına, bahçelerimize giriyorlar. Biz de korunmak için CD'ler ile etrafını çevirdik. Sesten ve ışıktan korksunlar diye yine de geliyorlar."