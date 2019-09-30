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Kütahya'da ormanı istila eden tırtıllar yolları aştı

250 hektarlık alanı istila eden kızıl kuyruklu kayın tırtılları, karayolunu kullanıp karşı taraftaki yeşil alana geçmeye başladı.

AA | 30.09.2019 - 18:03..
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Kütahya ile Bursa arasındaki ormanlık alanda görülen kızıl kuyruklu kayın tırtılları, ormanı adeta istila etti.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE BAŞLADILAR

Bölgede 250 hektara yakın bir alanda görülen tırtıllar, Domaniç-İnegöl kara yolundan karşı tarafa geçmeye başladı. Bu sırada bazıları araçların altında kalarak ezildi.

Kütahya'da ormanı istila eden tırtıllar yolları aştı

ORMAN 3 HAFTADIR İSTİLADA

Yoldaki bir dinlenme tesisinin sahibi Hüseyin Ordu, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 haftadır bölgede tırtıl istilası yaşandığını hatırlattı. Kızıl kuyruklu kayın tırtıllarının, ağaçların yapraklarını yedikleri bölgeden yolun karşı tarafına geçmeye başladığını anlatan Ordu, "Bu sefer oradaki yaprakları yemeye başladılar. Derenin içinde de varlar, bu dere Sakarya'ya kadar uzanıyor." dedi.

Kütahya'da ormanı istila eden tırtıllar yolları aştı

AĞACI KURUTMUYOR SADECE YAPRAKLARINI YİYOR

Bölgede ilk kez geçen yıl Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Arapoturağı mevkisinde tespit edilen kızıl kuyruklu tırtıl zararlısı (calliteara pudibunda), iki ilin sınırındaki ormanlık alanda yoğun şekilde etkili oluyor. Özellikle kayın ağaçlarında görülen tırtıllara karşı Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce biyolojik mücadele başlatılmıştı. Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, sadece yaprakları yiyen, bunun dışında ağaçlara veya bitki örtüsüne herhangi bir zararı olmayan tırtılların yayılmasının, bölgedeki iklim değişikliği, nem ve sıcaklık dengesinin değişmesiyle ilgili olduğunu açıklamıştı.

Kütahya'da ormanı istila eden tırtıllar yolları aştı

Kütahya'da ormanı istila eden tırtıllar yolları aştı

Kütahya'da ormanı istila eden tırtıllar yolları aştı

Kütahya'da ormanı istila eden tırtıllar yolları aştı

Kütahya'da ormanı istila eden tırtıllar yolları aştı

Kütahya'da ormanı istila eden tırtıllar yolları aştı

Kütahya'da ormanı istila eden tırtıllar yolları aştı

Kütahya'da ormanı istila eden tırtıllar yolları aştı

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