taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6114
Euro
6.2481
Altın
1419.31
Borsa
103371.39
Gram Altın
255.997

Kütahya'da ormanlık alanda ceset bulundu

İlçedeki ormanlık alanda bulunan ceset, morga kaldırılarak ölüm sebebi araştırılıyor.

İHA | 29.07.2019 - 16:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Sefa köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

55 YAŞLARINDA ERKEK CESEDİ

Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla mevkii ile Sefa köyü arasındaki sarp dağların arasından geçen patika yolda, 55 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

ORMAN İŞÇİLERİ BULDU

Sefa köyü orman işçileri tarafından tesadüfen bulunan cesedin köy halkından Sadettin Öztürk’e ait olduğu belirlendi.

Cesedi bulan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri, şahsın 1 gün önce ölmüş olduğunu belirlerdi.

Kütahya'da ormanlık alanda ceset bulundu

MANTAR VE BALIK TUTMAYA GİTMİŞ

Sefa köyünden olduğu ve İnegöl’de oturduğu öğrenilen Sadettin Öztürk’ün hafta sonları Domaniç dağlarına gelip mantar topladığı ve balık tuttuğu iddia edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede de cesedin yanında bulunan poşetin içinde toplanmış mantar olduğu tespit edildi.

Kütahya'da ormanlık alanda ceset bulundu

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Hastane morguna kaldırılan cesedin asıl ölüm nedeni yapılan incelemenin sonunda belirlenecek.

Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

Kütahya'da ormanlık alanda ceset bulundu

Kütahya'da ormanlık alanda ceset bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediye başkanları akrabalarını görevlendirmeye başladı

Belediye başkanları akrabalarını görevlendirmeye başladı

596
Şeyma Subaşı'nın imza günü istekleri

Şeyma Subaşı'nın imza günü istekleri

80
Nainggolan'ın özel hayatı taraftarı endişelendiriyor

Nainggolan'ın özel hayatı taraftarı endişelendiriyor

38
The Times’tan 'Türkiye’yi kaybetmeyelim' analizi

The Times’tan 'Türkiye’yi kaybetmeyelim' analizi

37
Kıştan bunalan İskandinavların deniz keyfi

Kıştan bunalan İskandinavların deniz keyfi

46
Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

79
Kamuda en çok iş bulan meslekler listesi

Kamuda en çok iş bulan meslekler listesi

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir