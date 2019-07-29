Kütahya'da ormanlık alanda ceset bulundu

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Sefa köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

55 YAŞLARINDA ERKEK CESEDİ

Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla mevkii ile Sefa köyü arasındaki sarp dağların arasından geçen patika yolda, 55 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

ORMAN İŞÇİLERİ BULDU

Sefa köyü orman işçileri tarafından tesadüfen bulunan cesedin köy halkından Sadettin Öztürk’e ait olduğu belirlendi.

Cesedi bulan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri, şahsın 1 gün önce ölmüş olduğunu belirlerdi.

MANTAR VE BALIK TUTMAYA GİTMİŞ

Sefa köyünden olduğu ve İnegöl’de oturduğu öğrenilen Sadettin Öztürk’ün hafta sonları Domaniç dağlarına gelip mantar topladığı ve balık tuttuğu iddia edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede de cesedin yanında bulunan poşetin içinde toplanmış mantar olduğu tespit edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Hastane morguna kaldırılan cesedin asıl ölüm nedeni yapılan incelemenin sonunda belirlenecek.

Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.